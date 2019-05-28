Гроб на обочине дороги сняли на видео в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-28T17:29:09+03:00

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В Северной Осетии внимательные автомобилисты нашли и сняли на видео гроб на обочине трассы. Подробности происшествия были опубликованы в социальных сетях.

— Ничего необычного, не заостряйте внимание. Просто ехал себе из аэропорта, дышал свежим воздухом, любовался зеленью вокруг, и вдруг - раз! Гроб в кустах, — поделился впечатлениями очевидец.

Гроб нашли на обочине дороги в Северной Осетии.

Мужчина сразу успокоил фантазии большинства пользователей, отметив, что в момент обнаружения гроб пустовал. Несмотря на это, люди стали наперебой предполагать, каким образом он мог попасть на обочину дороги. Самые рациональные предполагали, что гроб просто выпал из кузова проезжающей машины. Любители детективов считали, что в нём перевозили контрабанду, а после выбросили за ненадобностью. А пользователи с чувством юмора предполагали, что республике «завёлся граф Дракула», шутили, что «кто-то передумал умирать».

ИСТОЧНИК KP.RU