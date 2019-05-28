2019-05-28T17:30:20+03:00
Общество

Минздрав Дагестана нарушил закон в закупках на 240 миллионов рублей

Антимонопольщики нашли нарушения при закупках питания для младенцев
Андрей ЗОБОВ
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан нашло серьёзные нарушения в закупках местного минздрава на 237 миллионов рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

— В шести закупках на общую сумму более 237 миллионов были обнаружены серьёзные нарушения. Так, заказчик устанавливал незаконные требования к поставляемым товарам, заставлял поставщиков оплачивать расходы минздрава и допустил ряд нарушений при оформлении аукционной документации.

Министерству, комитету по государственным закупкам Дагестана и аукционной комиссии заказчика выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение закона, к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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