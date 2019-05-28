Стало известно, кто по телефону "минировал" здания на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-28T17:34:58+03:00

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Правоохранители вычислили "телефонных террористов", по чьим вызовам в 2018 году оцепляли и проверяли на наличие взрывных устройств здания в Ставропольском крае.

В одном из случаев некто позвонил на телефон "112" единой службы спасения 19 марта в 19:27 часов и пригрозил: "через 30 минут будет взорван Билайн". Полицейские из Минераловодского района не обнаружили бомбу после обследования здания, но нашли потом источник тревожного сообщения: им оказался местный житель Сергей Чуднов 1976 года рождения. Во время допроса он признался, что позвонил он из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения. Уже 21 мая 2018 года Чудного судили по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорили в итоге к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Другой звонок уже на номер "103" приняли в дежурной службе "Скорая помощи" Пятигорска 16 мая в 19:05 часов. Неизвестный сказал: "Хочу взорвать Ессентукскую городскую больницу, кинуть в неё гранату". Как и в первом случае здание оцепили, проверили на наличие взрывных устройств, ничего не нашли. "Телефонным террористом", как позже установили правоохранители, был житель Ессентуков Руслан Таймасханов 1993 года рождения. Оказалось, мужчина состоит на учете в Ессентукском Психо-неврологическом диспансере, в связи с расстройством психического характера, связанного с импульсивным влечением к бродяжничеству. Против него тоже завели уголовное дело.

- С 2018 года по настоящее время на территории края зафиксировано 57 телефонных сообщений о готовящемся террористическом акте. По всем фактам анонимных сообщений возбуждены уголовные дела, а лица, совершившие указанные противоправные деяния, установлены, 13 человек осуждены. В отношении трёх человек дела переданы в суд, остальные находятся на стадии расследования, - добавили "КП-Северный Кавказ" в силовых структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU