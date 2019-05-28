В Ставрополе пенсионерка дерзко изрезала ножом афишу музея

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-28T18:56:24+03:00

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В Ставрополе пенсионерка, вооружившись ножом, искромсала афишу напротив картинной галереи имени Гречишкина. Произошло это вечером 25 мая. Все засняла камера уличного наблюдения:

Пенсионерка изрезала ножом афишу музея в Ставрополе.

Видно, как женщина в возрасте подходит к плакату и начинает резать полотно, а после дерзко отрывает его кусками от основания. Руководство музея после такого собирается обращаться в полицию.

- Афиша анонсировала концерт квартета «Классик». Своими действиями незнакомка нанесла материальный и моральный урон коллективу и работникам музея, что особенно поражает - с какой злостью и остервенением она это делает, а с виду пожилая женщина, прилично одетая, - добавили в картинной галерее.

- Обязательно передайте запись полиции, ведь это реально не первый случай. Я была в шоке, когда до этого чуть раньше были вырезаны на баннере лица, видимо, тоже ею. Это далеко не шутки, - откликнулись в соцсетях ставропольцы. - Кошмар!

ИСТОЧНИК KP.RU