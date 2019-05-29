Под Пятигорском водитель устроил крупное ДТП и сбежал

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-29T08:32:08+03:00

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В Предгорном районе Cтавропольского края неустановленный водитель спровоцировал серьезное ДТП и скрылся с места происшествия.

По предварительной версии, 28 мая водитель «ВАЗ-2107», ехавший со стороны Кисловодска в направлении Железноводска, при перестроении столкнулся с автомобилем «Фольксваген – Пассат». Тот двигался в попутном направлении.

По инерции иномарка продолжила движение и совершила наезд на городскую стеллу. 36-летний водитель «Фольксвагена» получил перелом голени. Водитель «ВАЗа» с места происшествия уехал, не оказав помощи пострадавшему и не оформив автоаварию у сотрудников ГИБДД..

Сейчас идет установление личности бежавшего водителя. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU