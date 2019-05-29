В Ессентуках ищут пропавшую 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-29T09:27:22+03:00

Ева Кулишева отправилась в гости к подружке и исчезла

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В Ессентуках местные жители и волонтеры ищут пропавшую во вторник 9-летнюю Еву Кулишеву.

Как сообщает местная поисково-спасательная группа «Лиза Алерт», девочка вышла из родительского дома около 5 часов вечера 28 мая и отправилась на велосипеде к подружке. После этого девочка таинственно исчезла.

Последний раз пропавшую девочку могли видеть возле ессентукской школы №5. В интернете опубликованы приметы ребенка. На вид Еве 8-9 лет, ее рост составляет 130-140 сантиметров, она - худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые.

Девочка до исчезновения была одета в футболку в желто-голубо-розовую полоску, синие короткие шорты с розовой полоской, розовые тапочки.

Всех людей, кто мог видеть пропавшего ребенка, ее родственники просят сообщить организаторам поиска по сотовым телефонам 89682770016, 89682770015, 89633823030 или немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пропавшая девочка. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU