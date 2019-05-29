На Ставрополе мужчина угрожал расправой семье, занявшей у него миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-29T10:50:10+03:00

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В Железноводске окончено расследование уголовного дела о вымогательстве и самоуправстве.

- В отдел полиции города-курорта обратились местные жители с заявлениями о совершенных в их отношении вымогательстве и самоуправстве, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Выяснилось, что супруги взяли в долг у знакомого миллион рублей. Но из-за сложившихся жизненных обстоятельств вернуть вовремя деньги они не смогли.

В этой связи у кредитор решил привлечь своего знакомого, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение. Обвиняемые неоднократно высказывали угрозы применения насилия к заемщикам, а также к их детям, с требованием вернуть деньги.

Материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU