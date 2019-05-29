Бельгия выдала России дагестанца, воевавшего в Сирии
Бельгия выдала России дагестанца, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ Россиии.
- Организована экстрадиция из Королевства Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича, - уточнили в ведомстве.
По данным российских спецслужб, будучи сторонником радикального ислама, уроженец Хасавюртовского района Дагестана Ахмадов в 2014 году выехал через Турцию в Сирию, где вступил в состав ИГ и начал воевать против правительственной армии.
В июне 2018 года на основании ориентировки российской стороны Ахмадова был арестован в Брюсселе. Власти Бельгии удовлетворили российский запрос о его выдаче. Сейчас мужчина доставлен самолетом в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU
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