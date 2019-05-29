В Пятигорске возбуждено дело против вербовщика экстремистов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-29T11:51:18+03:00

Он раздавал запретные листовки на улице на одной из улиц города

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Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в вербовке земляков в экстремисты.

- По данным следствия, 23 декабря прошлого года подозреваемый на одной из улиц в Пятигорске выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в экстремистскую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации, - уточнили в СУ СКР Ставропольского края.

Сейчас по уголовному делу следователь назначил ряд важных судебных экспертиз, а также ведет закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU