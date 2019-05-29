В Пятигорске возбуждено дело против вербовщика экстремистов
Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в вербовке земляков в экстремисты.
- По данным следствия, 23 декабря прошлого года подозреваемый на одной из улиц в Пятигорске выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в экстремистскую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации, - уточнили в СУ СКР Ставропольского края.
Сейчас по уголовному делу следователь назначил ряд важных судебных экспертиз, а также ведет закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»