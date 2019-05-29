На Ставрополье два человека пострадали в аварии «Лады» и Mercedes
В Пятигорске из-за ошибки женщины-водителя в аварии «Лады Самары» и Mercedes пострадали два человека. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.
— По предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в районе переулка Сальский не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, — сообщили в пресс-службе.
В результате различные травмы получили оба водителя. Они обратились за помощью в местную больницу.
Управление Госавтоинспекции проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины участников происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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