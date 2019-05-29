На Ставрополье два человека пострадали в аварии «Лады» и Mercedes

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-29T12:59:02+03:00

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В Пятигорске из-за ошибки женщины-водителя в аварии «Лады Самары» и Mercedes пострадали два человека. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края.

— По предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» в районе переулка Сальский не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, — сообщили в пресс-службе.

В результате различные травмы получили оба водителя. Они обратились за помощью в местную больницу.

Управление Госавтоинспекции проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства аварии и степень вины участников происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU