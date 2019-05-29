2019-05-29T13:54:51+03:00
Происшествия

В КЧР сдался полиции убийца односельчанина

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Карачаево-Черкесии сдался в полицию 39-летний житель города Усть-Джегута, подозреваемый в убийстве. Он самостоятельно явился в полицию и добровольно выдал предполагаемое орудие преступления – пистолет.

Само убийство произошло 23 мая. На трассе в КЧР был обнаружен труп мужчины. Причина смерти - огнестрельное ранение в область сердца.

Вяснилось, что смертельное ранение потерпевший, 37-летний мужчина, получил в ходе ссоры с земляком. По предварительным данным, орудием преступления стал пистолет Макарова - с места происшествия изъяты две 9-мм гильзы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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