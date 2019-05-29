2019-05-29T14:21:01+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии при ремонте дороги растащили 12 млн рублей

Всего госконтракт обошелся казне в 408 млн рублей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии при ремонте дороги подрядчик провернул многомиллионное мошенничество. Как установили оперативники республиканского МВД, в 2017-2018 годы строительная компания вела работы на участке автодороги "Прохладный - Баксан - Эльбрус", оцененные согласно госконтракту в 408 млн рублей. По отчетам все деньги ушли в дело, а по факту 12 млн рублей растащили.

- Руководители компании предоставили заказчику акты приемки с фиктивными данными о строительных материалах, стоимость которых завышена на 12 млн 447 тысяч рублей. В частности, дорожниками была завышена цена использованной песчано-гравийной смеси и геосетки, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД КБР.

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО заведено уголовное дело по статье "мошенничество".

В Кабардино-Балкарии при ремонте дороги украли 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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