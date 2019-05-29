Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-29T14:56:17+03:00

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Из Кабардино-Балкарии в Кремль пригласили семью с 12 детьми для награждения орденом "Родительская слава". Все детки приходятся супругам Маркевич родными. Живет большая семья в Урванском районе республики.

- В этом году для получения государственной награды, ордена "Родительская слава", мы представили семью Маркевич. И она, среди других претендентов республики, была признана самой достойной. Мы очень рады за Петра Анатольевича и Ольгу Георгиевну. Родить и так достойно воспитывать 12 детей, как это происходит в семье Маркевич, очень не просто. И они по праву заслужили эту высокую награду. Родители вместе с детьми приглашены в Кремль, где вместе с другими, такими же семьями России, им будет вручена награда президентом страны Владимиром Путиным, - написал у себя в соцсетях глава администрации Урванского района Азамат Кошеев.

ИСТОЧНИК KP.RU