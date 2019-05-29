2019-05-29T15:22:52+03:00
Происшествия

Пережившая самосуд виновница ДТП в Дагестане не стала писать заявление в полицию

В женщину бросали камни [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Водитель, накануне сбившая пешеходов в Махачкале, не стала обращаться в полицию из-за устроенного против нее самосуда. Как сказали в МВД Дагестана, полицейские рассматривают дело только против нее же за нарушение ПДД.

- Водитель заявление против разбивших машину очевидцев писать не стала, - сказали в ведомстве.

Напомним, что накануне женщина ехала с супругом на автомобиле "RAV4" и в людей влетела, перепутав педаль газа с тормозом. В больницу угодили 4 человека: двое мужчин 31-го и 32-х лет, 61-летняя женщина и 25-летний парень. Последнего забрали в реанимацию.

Очевидцы ДТП тогда решили не ждать законного наказания виновницы ДТП и, взяв в руки камни, принялись крушить ее машину.

- Подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов, - передавали в МВД республики.

В Дагестане закидали камнями автоледи, по чьей вине произошла авария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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