На Ставрополье в ДТП попал мотоциклист

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-29T16:55:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось к концу дня 28 мая на одной из улиц села Дивное Апанасенковского района.

24-летний местный житель на автомобиле Лада «Калина», не заметив в темноте двигающегося по главной дороге мотоциклиста, принялся пересекать проезжую часть.

В результате этого маневра водитель мотоцикла не успел увернуться от опасности и на полном ходу врезался в бок отечественного автомобиля. Проезжающие в попутном направлении автомобилисты не остались в стороне и вызвали на место дорожной аварии экстренные службы.

– До нашего прибытия на указанный адрес медперсонал уже госпитализировал с закрытыми переломами левой ноги и предплечья 31-летнего пострадавшего, – рассказал спасатель ПАСС СК села Дивное Максим Натха. – Поэтому мы, обесточив аккумулятор на «Калине», оцепили место происшествия и совместно с сотрудниками полиции вели дежурство, чтобы не создавать аварийной ситуации для других водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU