В Минераловодском городском округе отремонтируют 8000 квадратных метров дорог

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-29T17:06:59+03:00

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В Минераловодском городском округе ударными темпами ведутся дорожные работы - только ямочный ремонт, как один из видов восстановления дорожного полотна, «захватил» десятки дорог как в городе, так и в поселениях муниципалитета.

Масштабные работы стартовали с наступлением тепла, и уже к сегодняшнему дню ямочный ремонт завершен на более чем 30 улицах в десяти поселениях округа.

Так, обновлена проезжая часть на переулке Полевой, улицах Дачная, Желатиновая, Ставропольская, Терешковой, 50 лет Октября, проезде от улицы Пятигорской до улицы Пролетарской в городе Минеральные Воды, улицах Ленина и Зеленая в селе Марьины Колодцы, улицах Набережная, Исакова, Заводская, Анджиевского и проезде Кумской в поселке Анджиевского, улицах 40 лет Победы, Яблоневая, Просторная, Змейская и Виноградная в хуторе Красный Пахарь, улицах Клубная, Школьная, Юбилейная, Садовая и Овражная в поселке Побегайловка, улице Ленина в селе Прикумское, улице Мира в селе Канглы, улице Ленина и участке дороги от железнодорожного переезда до улицы Ленина в селе Ульяновка, улицах Новая и Мира в хуторе Перевальном, а также на участке автодороги «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды», дороге от села Гражданское (круг) до поселка Фруктовый.

Между тем на этом работы по реставрации дорожного полотна в округе не заканчиваются. Всего в этом году ямочный ремонт запланирован на площади порядка 8000 кв. м и охватит он пять десятков улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU