2019-05-30T00:57:06+03:00
Общество

Депутата гордумы Ставрополя лишили должности

Он скрыл свои доходы
Виталий КЛИМОВ
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Депутата городской Думы Ставрополя Олега Акишева лишили его мандата из-за сокрытия доходов. Специальная проверка, проведенная антикоррупционной комиссией правительства СК, пришла к выводу, что в поданной депутатом декларации - не все сведения. На этом основании комиссия направила в думу ходатайство о лишении Акишева полномочий.

Из 30 депутатов на заседании присутствовали 27, и все они единогласно проголосовали за то, что Акишеву не место в Думе. На сайте Гордумы указано, что основное место работы депутата - юридическая фирма, где он - генеральный директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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