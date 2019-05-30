2019-05-30T05:27:15+03:00
Происшествия

У реки в Кабардино-Балкарии пропал 3-летний ребенок

Малыша могло унести течение после падения в воду
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба СКР КБРФото: пресс-служба СКР КБР
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В Майском районе у реки Черек в Кабардино-Балкарии продолжается поисковая операция 3-летнего ребенка. К спасателям сообщение о пропаже поступило накануне около 20.00 часов. До 23.50 часов ребенка искали порядка полусотни сотрудников республиканского МЧС. Затем было принято решение возобновить поисково-спасательные работы с наступлением светлого времени суток.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе местного СКР, по факту исчезновения малыша проводится доследственная проверка.

- Согласно материалам проверки, 29 мая 2019 года, примерно в 19 часов, во время отдыха в кампании у берега реки, супружеская пара обнаружила пропажу своего двухлетнего сына. По версии родителей, ребенок упал в воду и был унесен течением. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организованы поисковые мероприятия, - сказали в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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