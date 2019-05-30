В жилом доме Ставрополя упала стена
В нем проживают 6 человек
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В Ставрополе накануне вечером в одном из жилых домов барачного типа на улице Клары Цеткин произошло обрушение межкомнатной стены.
Как уточняют в региональном управлении МЧС, в доме расположены три квартиры с 6 жильцами. Пострадавших в результате падения стены нет. Детей среди проживающих также нет. На время всех людей переселили к родственникам.
На месте происшествия отработали 23 специалиста и 8 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU