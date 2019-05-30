2019-05-30T06:00:29+03:00
Происшествия

В селении Дагестана мальчик едва не погиб от укуса змеи

Ребенка успели спасти противоядием и передать медикам в Махачкалу
Евгения СОКОРЕВА
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С начала мая это второй случай нападения змеи на человекаС начала мая это второй случай нападения змеи на человекаФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане в селении Ленинаул на 4-летнего мальчика напала гадюка. Мальчика срочно доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта, где медики ввели ему противоядие - антидот.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском Министерстве здравоохранения, малыша доставили в крайне тяжелом состоянии, поэтому было принято решение транспортировать его по линии санитарной авиации в Детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

- Сегодня можно уверенно сказать, доктора спасли мальчика, его жизни уже ничего не угрожает, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что с за текущий месяц это уже второй случай нападения змеи на человека. Первый произошел в Сулейман-Стальском районе, где 42-летнего мужчину укусила гюрза. Ему также срочно ввели антидот в районной больнице, а затем в крайне тяжелом состоянии силами центра медицины катастроф транспортировали в больницу Махачкалы. Сегодня пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

- Дефицита антидотов в медучреждениях нет, поэтому в случае нападения змеи следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в ближайшую больницу, - рекомендуют специалисты минздрава Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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