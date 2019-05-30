Ставрополец изнасиловал и забил до смерти собственного отца

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-30T10:18:09+03:00

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На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело против 32-летнего жителя города Зеленокумска. Об этой информации сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 16 мая между мужчиной и его пожилым отцом дома при распитии спиртного вспыхнула ссора на бытовой почве. Во время скандала сын сильно избил отца. После этого мужчина вытащил пенсионера во двор, где совершил насильственные действия сексуального характера. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.

Сейчас преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU