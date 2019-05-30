2019-05-30T10:42:54+03:00
Происшествия

На 16-летнего ставропольца завели уголовное дело за продажу наркотиков

Парень показал следователям 60 тайников
Евгения СОКОРЕВА
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В Георгиевске против 16-летнего подростка возбудили дело по статье "покушение на сбыт и сбыт наркотических средств в крупном размере". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, в феврале 2019 года парня поймали при продаже запрещенных веществ путем "закладок".

- На территории дачного общества в городе Георгиевске несовершеннолетний продавал наркотические средства синтетического происхождения путем их "закладок". После задержания подозреваемый указал следователю 60 тайников. В двух из них обнаружены и изъяты наркотики, - сказали в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства, включая способствующие причины и условия занятия преступной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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