В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-30T11:10:08+03:00

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Airbus А320, летевший в Грозный из Москвы, экстренно вернули в аэропорт вылета. Как утверждают в экстренных службах столицы, уже в небе у лайнера сработала сигнализация, оповещающая о неисправности системы пожаротушения.

- В 10.22 часов борт уже посадили, - уточняют спасатели.

Отмечается, что в столицу Чечни этим рейсом летели 155 человек. Специалисты выясняют подробности инцидента и проверяют самолет на наличие неисправностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/711845" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.

ИСТОЧНИК KP.RU