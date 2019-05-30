В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный
Airbus А320 проверяют специалисты
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Airbus А320, летевший в Грозный из Москвы, экстренно вернули в аэропорт вылета. Как утверждают в экстренных службах столицы, уже в небе у лайнера сработала сигнализация, оповещающая о неисправности системы пожаротушения.
- В 10.22 часов борт уже посадили, - уточняют спасатели.
Отмечается, что в столицу Чечни этим рейсом летели 155 человек. Специалисты выясняют подробности инцидента и проверяют самолет на наличие неисправностей.
В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.
ИСТОЧНИК KP.RU