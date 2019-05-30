Петербуржца, не сообщившего о готовящемся теракте, оштрафовали на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-30T11:51:52+03:00

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В Санкт-Петербурге друга боевиков из Дагестана, не сообщившего о готовящемся теракте, заставят заплатить 20 тысяч рублей за молчание. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Выборгского райсуда северной столицы.

Суд постановил, что Вячеслав Павловский был хорошо знаком с радикальными исламистами Мироновым, Свистаком, Бабахановым и Рамазановым. В январе 2018 года он общался с будущими боевиками и слышал, что друзья пропагандируют идеи «мирового джихада», симпатизируют ИГ* и планируют совершить теракт на территории Республики Дагестан.

— Мужчина полностью осознавал достоверность полученных им сведений, но умышленно не сообщил об этом факте в соответствующие органы. Он мог попробовать предотвратить готовившийся теракт, но осознанно не стал этого делать, — сообщили в пресс-службе.

Его друзья оправились в Дагестан, где стали покупать оружие, намереваясь претворить в жизнь свой преступный план. К счастью, их раскрыли. 21 апреля Миронова, Свистака, Бабаханова и Рамазанова окружили в одном из домов по улице Сиреневая в Дербенте. Террористы начали стрелять по силовикам, но были уничтожены ответным огнём.

— Павловский вину признал, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU