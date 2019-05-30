В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-30T12:03:29+03:00

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BMW и «Лада Самара» столкнулись на пересечении улиц Льва Толстого и 8 марта в Ставрополе. В аварии пострадали пять человек. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИБДД по Ставропольскому краю, ЧП произошло 29 мая в 20:59.

— Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что автомобили столкнулись на перекрёстке. В больницу отправили четверых пассажиров отечественного авто.

У водителя «Лады Самары» перелом ноги в колене, остальные его пассажиры получили различные ссадины и травмы. Ехавший в немецком авто мужчина от госпитализации поначалу отказался, но на следующий день ему стало хуже и он явился в больницу.

— Проводится ряд экспертиз. Сделан биозабор крови на состояние алкогольного опьянения. Предварительно определить виновника очень сложно. Проверяются все версии, после чего будет принято решение о степени вины участников аварии, — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU