В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»
BMW и «Лада Самара» столкнулись на пересечении улиц Льва Толстого и 8 марта в Ставрополе. В аварии пострадали пять человек. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИБДД по Ставропольскому краю, ЧП произошло 29 мая в 20:59.
— Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что автомобили столкнулись на перекрёстке. В больницу отправили четверых пассажиров отечественного авто.
У водителя «Лады Самары» перелом ноги в колене, остальные его пассажиры получили различные ссадины и травмы. Ехавший в немецком авто мужчина от госпитализации поначалу отказался, но на следующий день ему стало хуже и он явился в больницу.
— Проводится ряд экспертиз. Сделан биозабор крови на состояние алкогольного опьянения. Предварительно определить виновника очень сложно. Проверяются все версии, после чего будет принято решение о степени вины участников аварии, — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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