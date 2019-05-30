В Минераловодском округе летом организованно отдохнут и поработают около 10 000 школьников

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-30T12:20:49+03:00

В Минераловодском городском округе этим летом откроют более 30 лагерей отдыха для школьников. Фото: сайт администрации округа.

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По данным Управления образования администрации Минераловодского городского округа, в 2019 году для школьников заработают более 30 лагерей летнего отдыха, из них - 29 пришкольных, а также один загородный сезонный профильный лагерь «Юный патриот. Всего их посетят в этом сезоне порядка 3500 школьников, в том числе 120 учащихся проведут 3 потока в загородном профильном лагере.

Некоторым школьникам этим летом удастся не только хорошо провести время, но и подкрепить свое здоровье - на это выделено 80 путевок в загородные оздоровительно-образовательные центры с компенсацией без малого 9 тысяч рублей.

Для обеспечения общественно полезного труда в этом году планируется задействовать в общей сложности 6304 школьника со всего округа, 300 из которых устроены через центр занятости, и 282 человека - это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Работать ребята будут по направлениям, к примеру, в ремонтной бригаде, которая будет ответственна за благоустройство закрепленной за ней территории школы и посильный ремонт.

Отметим, во время подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся были решены вопросы по комплектации персонала на все потоки. На межведомственном совещании с участием служб МЧС и специалистов медицины обсудили вопросы обеспечения безопасности воспитанников.

Все вожатые и воспитатели прошли инструктаж по технике безопасности, оказанию первой помощи, освоили необходимые навыки и обладают соответствующей квалификацией для занимаемой должности.

Проведены и все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия: обработка прилегающей территории от клещей, комплектация медицинских аптечек и прохождение санитарного минимума сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU