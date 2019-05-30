Стала известна дата выборов губернатора Ставропольского края 2019

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-30T13:50:33+03:00

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Полномочия главы СК Владимира Владимирова истекают в сентябре 2019 года. Поэтому 30 мая Ставропольская краевая Дума утвердила дату выборов губернатора Ставропольского края 2019 - 8 сентября.

- Датой выборов решено назначить второе воскресенье сентября, то есть 8 сентября 2019 года, - резюмировала результаты голосования глава парламентского комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Светлана Терехова.

Решение было принято единогласно.

Напомним, что Владимир Владимиров был временно назначен на пост главы региона Владимиром Путиным. Это произошло после отставки Валерия Зеренкова, 27 сентября 2013. Приставка «и.о.» исчезла лишь через год, когда на выборах 14 сентября 2014 года жители края выбрали Владимира Владимирова главой региона на пять лет. Таким образом, его полномочия истекают в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU