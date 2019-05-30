Самолет "Москва-Грозный", экстренно севший в Шереметьево, улетел в Чечню

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-30T14:00:52+03:00

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Пассажирский самолет, экстренно вернувшийся в аэропорт Шереметьево, вылетел по маршруту в Грозный в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщили в руководстве авиакомпании Вайнахавиа, которой принадлежит борт.

По данным экстренных служб, тип срочно приземлившегося самолета – Airbus A320. Борт направлялся из Москвы в Грозный и отклонился от указанного маршрута из-за внезапного срабатывания аварийной пожарной сигнализации.

Командир судна принял решение развернуться назад в Шереметьево, авиарейс приземлился там в рабочем режиме.

После этого наземная техническая служба немедленно тщательно проверила весь самолет. Никаких неисправностей она не нашла. И приняла решение, что в полдень рейс вылетит по назначенному маршруту в Грозный. На борту авиарейса было 145 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU