2019-05-30T14:37:14+03:00
Общество

На Ставрополье поставили рекорд высоты полета на аэростате

Михаил ЮЖНЫЙ
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В небе над Кисловодском аэростат «Россия» поставить рекорд нашей страны по высоте полета на аэростате. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- По их данным, в районе Кавказских Минеральных Вод был побит рекорд России по высоте полета на аэростате, - уточнили организаторы. - Экипаж «России» смог поднять свой аэростат на высоту примерно около 10,3 километра.

Прежний рекорд подъема воздушного шара составлял 9057 метров. Аэростат взлетел со стартовой площадки у поселка Иноземцево недалеко от Пятигорска. А рекордная высота полета воздушного шара аэронавтами была взята уже над городом Кисловодском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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