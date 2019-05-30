2019-05-30T15:31:51+03:00
Общество

Кадыров подарил 50 квартир в Грозном жителям чеченского поселка

Семьям уже вручили ключи от нового жилья
Евгения СОКОРЕВА
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Обещанные Кадыровым ключи от новых квартир получили 50 семей из Старого поселка Старопромысловского района Чечни.

Глава республики 24 мая побывал там и решил переселить людей из бараков советских времен в Грозный. Торжественная церемония вручения ключей от нового жилья прошла накануне, 29 мая, в банкетном зале "Firdaws Grand Hall".

Приобрели квартиры в столице Чечни за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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