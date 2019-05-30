2019-05-30T16:39:07+03:00
Происшествия

В Таджикистан из Ставрополя выдворили мигранта-вербовщика

С 2011 года мужчина жил в краевой столице и работал на рынке
Евгения СОКОРЕВА
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Из Ставрополя 28 мая принудительно выдворили в Таджикистан мигранта, занимавшегося вербовкой. Хадиятуллохон Вахобов 1991 года рождения преследовал интересы запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и неоднократно среди выходцев из стран Центрально-Азиатского региона одобрял идею по созданию "Всемирного халифата", а также склонял людей оказать в этом посильную помощь.

Как установили правоохранители, в Ставрополь Вахобов приехал как трудовой мигрант еще в 2011 году и работал на местном рынке. Уже через 4 года ему даже удалось получить российское гражданство по фиктивной справке о доходах.

Когда же весной 2018 года оперативники выяснили, что мигрант вербует людей, мужчину лишили гражданства решением Ленинского районного суда Ставрополя.

- В соответствии со статьей "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" въезд в Россию Вахобову запрещен сроком на 35 лет, - добавил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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