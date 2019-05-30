На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами
Ранним утром 30 мая в Кочубеевском районе Ставропольского края грузовик снес стоявший с включенными проблесковыми маячками патрульный автомобиль ДПС. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого УГИБДД, в момент столкновения два инспектора находились внутри машины и оформляли аварию без пострадавших.
- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение, - сказали в ведомстве. - За рулем грузового автомобиля находился 50-летний житель Ростовской области, который в течение 5 часов беспрерывно находился за рулем. Водитель признаков опьянения не имеет, злостным нарушителем ПДД не является.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU