На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-30T17:22:03+03:00

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Ранним утром 30 мая в Кочубеевском районе Ставропольского края грузовик снес стоявший с включенными проблесковыми маячками патрульный автомобиль ДПС. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого УГИБДД, в момент столкновения два инспектора находились внутри машины и оформляли аварию без пострадавших.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение, - сказали в ведомстве. - За рулем грузового автомобиля находился 50-летний житель Ростовской области, который в течение 5 часов беспрерывно находился за рулем. Водитель признаков опьянения не имеет, злостным нарушителем ПДД не является.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU