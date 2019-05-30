2019-05-30T17:22:03+03:00
Происшествия

На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами

Двоих полицейских увезли в больницу
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ДТП: пресс-служба УГИБДД СКФото с места ДТП: пресс-служба УГИБДД СК
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Ранним утром 30 мая в Кочубеевском районе Ставропольского края грузовик снес стоявший с включенными проблесковыми маячками патрульный автомобиль ДПС. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого УГИБДД, в момент столкновения два инспектора находились внутри машины и оформляли аварию без пострадавших.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение, - сказали в ведомстве. - За рулем грузового автомобиля находился 50-летний житель Ростовской области, который в течение 5 часов беспрерывно находился за рулем. Водитель признаков опьянения не имеет, злостным нарушителем ПДД не является.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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