Продолжается регистрация участников «Зелёного Марафона»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-30T17:41:00+03:00

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Забег, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет в 60 городах России - от Калининграда до Владивостока. География праздника на Юге России расширяется. В этом году "Зеленый Марафон" состоится в 6 городах: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Элисте, Владикавказе и Сочи.

Участникам «Зелёного Марафона» будет предложено пробежать дистанцию в 4,2 км. Впервые в соревновательной программе состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

- Впереди долгожданное спортивное событие - «Зеленый марафон». География и количество участников забега каждый год растет, этот «Зеленый марафон» будет восьмой по счету, который пройдет на Юге России. Я искренне считаю, что занятия спортом способствуют максимальной реализации человека во всех сферах, - прокомментировал Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк. - Благодаря своему географическому охвату, «Зеленый марафон» позволит привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни самой широкой аудитории.

Традиционно мероприятие становится большим семейным спортивным праздником. В этом году предусмотрена обширная программа для участников забега и гостей мероприятия. Она будет включать ряд дополнительных социальных, творческих и спортивных активностей, мастер-классов для детей и взрослых. Каждый гость праздника сможет найти занятие, чтобы с удовольствием и пользой провести этот день. Всё, что необходимо для участия, - удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте greenmarathon.ru».

По традиции в марафоне примут участие общественные деятели, представители бизнеса, а также корпоративные команды крупных компаний. В Ставрополе регистрация участников и работа площадок начинается в парке Победы, по адресу ул. Шпаковская, 111, с 9.00, в 11.00. стартует детский забег, в 12.00 - основной забег.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

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ИСТОЧНИК KP.RU