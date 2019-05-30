В Дагестане дрифтер задавил ребёнка и попал на видео

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-30T18:15:22+03:00

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В Дагестанском Хасавюрте невнимательный дрифтер сбил школьника. Эпизод попал в объектив камер видеонаблюдения.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, авария произошла на улице Новая в Хасавюрте. 44-летний мужчина на «Волге», входя в поворот, не справился с управлением и наехал на ребёнка.

В Дагестане дрифтер на "Волге" задавил на ребёнка.

Кадры аварии попали в сеть, и пользователи были обескуражены стилем вождения виновника аварии. Автолюбитель поворачивал на огромной скорости, буквально «дрифтовал». При этом он допустил серьёзную ошибку, из-за этого машину бросило в сторону ребёнка. Мальчик не успел опомниться или среагировать, как авто впечатало его в забор.

По данным полиции, ребёнок 2003 года рождения с тяжёлыми травмами попал в реанимацию. Медики борются за его жизнь.

— Виновник происшествия доставлен в отдел полиции. Назначено проведение различных экспертиз, по заключению которых будет принято соответствующее процессуальное решение, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU