2019-05-31T05:39:30+03:00
Происшествия

Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест

Раипа Ашикова задержали 30 марта ночью в аэропорту
Евгения СОКОРЕВА
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На посту замруководителя УВД полковник Ашиков пробыл до 2013 годаНа посту замруководителя УВД полковник Ашиков пробыл до 2013 года
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Подозреваемый в финансировании террористов экс-заместитель руководителя УВД Махачкалы Раип Ашиков останется решением Советского районного суда под стражей еще два месяца. Срок ареста продлили до 31 июля текущего года. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что задержали Ашикова в аэропорту Махачкалы ночью 30 марта. По версии следователей, в начале декабря 2018 года бывший полицейский в должности сотрудника "Россельхозбанка" Дагестана передал 160 тысяч рублей начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, который, в свою очередь, добавил к сумме еще 40 тысяч и деньги отдал боевику Марату Алинчиеву. Террориста уничтожили во время спецоперации уже 8 декабря.

Посредника из ПФ силовики поймали 28 марта. Обоим инкриминируется тяжкая уголовная статья "содействие террористической деятельности".

Кстати, по делу о финансировании терроризма проходит еще и полковник полиции из Каспийска, врио начальник городского отдела МВД и брат Раипа Ашикова - Зияводин. Его подозревают в покушении на полицейского и соучастии в спонсировании терроризма через созданную банду.

Омар Абдурашидов рассказывает как его якобы пытали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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