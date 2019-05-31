Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-31T05:39:30+03:00

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Подозреваемый в финансировании террористов экс-заместитель руководителя УВД Махачкалы Раип Ашиков останется решением Советского районного суда под стражей еще два месяца. Срок ареста продлили до 31 июля текущего года. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что задержали Ашикова в аэропорту Махачкалы ночью 30 марта. По версии следователей, в начале декабря 2018 года бывший полицейский в должности сотрудника "Россельхозбанка" Дагестана передал 160 тысяч рублей начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, который, в свою очередь, добавил к сумме еще 40 тысяч и деньги отдал боевику Марату Алинчиеву. Террориста уничтожили во время спецоперации уже 8 декабря.

Посредника из ПФ силовики поймали 28 марта. Обоим инкриминируется тяжкая уголовная статья "содействие террористической деятельности".

Кстати, по делу о финансировании терроризма проходит еще и полковник полиции из Каспийска, врио начальник городского отдела МВД и брат Раипа Ашикова - Зияводин. Его подозревают в покушении на полицейского и соучастии в спонсировании терроризма через созданную банду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700533" frameborder="0"></iframe> Омар Абдурашидов рассказывает как его якобы пытали.

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ИСТОЧНИК KP.RU