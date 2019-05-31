2019-05-31T08:18:50+03:00
Происшествия

В Северной Осетии произошло ДТП с участием полицейских

Михаил ЮЖНЫЙ
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух полицейских случилось вечером 30 мая в Ардонском районе Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- В Ардонском районе произошло крупное ДТП с участием двух сотрудников полиции. Есть пострадавшие, насчет погибших уточняется, - сообщили в ведомстве.

Сейчас идет выяснение подробностей ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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