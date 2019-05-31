Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом
В дежурную часть полиции по Александровскому району обратился представитель местного природоохранного учреждения с заявлением о краже имущества.
Выяснилось, что неизвестный, зайдя на землю природного заказника, похитил принадлежащий лесничеству мобильный егерский домик. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний житель соседнего села Северного.
В отделе полиции мужчина признался в содеянном преступлении, пояснив во время допроса, что перетащил егерский домик с помощью трактора на свое личное подворье. Планировал использовать его как летнюю кухню. Мобильное строение изъято и возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»