Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-31T09:16:22+03:00

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В дежурную часть полиции по Александровскому району обратился представитель местного природоохранного учреждения с заявлением о краже имущества.

Выяснилось, что неизвестный, зайдя на землю природного заказника, похитил принадлежащий лесничеству мобильный егерский домик. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний житель соседнего села Северного.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном преступлении, пояснив во время допроса, что перетащил егерский домик с помощью трактора на свое личное подворье. Планировал использовать его как летнюю кухню. Мобильное строение изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU