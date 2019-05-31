2019-05-31T10:17:38+03:00
Происшествия

В Ессентуках попался на взятке заместитель руководителя Ростехнадзора

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ессентуках следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрия Заварзина.

- Чиновник подозревается по статье 290 УК РФ (получение взятки), - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - По данным следствия, в апреле госслужащий получил миллион рублей через посредника фирмы, ведшей строительство солнечной электростанции.

За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции. Его противоправная деятельность была выявлена и сотрудниками ФСБ.

В ближайшее время следователь озбудит уголовные дела в отношении посредника и представителя фирмы, участвовавших во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом
В Северной Осетии произошло ДТП с участием полицейских
Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест
В Дагестане дрифтер задавил ребёнка и попал на видео
Продолжается регистрация участников «Зелёного Марафона»
На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами
В Таджикистан из Ставрополя выдворили мигранта-вербовщика
Кадыров подарил 50 квартир в Грозном жителям чеченского поселка
На Ставрополье поставили рекорд высоты полета на аэростате
Самолет "Москва-Грозный", экстренно севший в Шереметьево, улетел в Чечню
Стала известна дата выборов губернатора Ставропольского края 2019
В Минераловодском округе летом организованно отдохнут и поработают около 10 000 школьников
В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»
Петербуржца, не сообщившего о готовящемся теракте, оштрафовали на 20 тысяч рублей
В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный
На 16-летнего ставропольца завели уголовное дело за продажу наркотиков
Ставрополец изнасиловал и забил до смерти собственного отца
На Ставрополье поймали мужчину с крупной партией боеприпасов
В селении Дагестана мальчик едва не погиб от укуса змеи
В жилом доме Ставрополя упала стена
У реки в Кабардино-Балкарии пропал 3-летний ребенок
Депутата гордумы Ставрополя лишили должности