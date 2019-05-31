В Ессентуках попался на взятке заместитель руководителя Ростехнадзора

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-31T10:17:38+03:00

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В Ессентуках следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрия Заварзина.

- Чиновник подозревается по статье 290 УК РФ (получение взятки), - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - По данным следствия, в апреле госслужащий получил миллион рублей через посредника фирмы, ведшей строительство солнечной электростанции.

За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции. Его противоправная деятельность была выявлена и сотрудниками ФСБ.

В ближайшее время следователь озбудит уголовные дела в отношении посредника и представителя фирмы, участвовавших во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU