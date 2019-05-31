МРСК Северного Кавказа обеспечит беспербойное энергоснабжение всех пунктов приема ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-31T11:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году основной период итоговой аттестации учащихся пройдет с 27 мая по 1 июля. Всего в регионах Северного Кавказа в зоне операционной деятельности крупнейшей электросетевой компании округа 255 пунктов, знания свои проверят более 43 тысяч северокавказских школьников.

В каждом регионе СКФО энергетики филиалов и управляемых обществ МРСК Северного Кавказа (входит в ГК «Россети») провели необходимые подготовительные мероприятия на объектах, питающих пункты проведения ЕГЭ.

Внеплановую диагностику прошли трансформаторные подстанции и линии электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена. Продиагностированы также вводно-распределительные устройства самих школ.

Стабильную энергетическую безопасность пунктов ЕГЭ по всей зоне операционной деятельности МРСК Северного Кавказа в регионах СКФО обеспечат 140 бригад из 416 специалистов филиалов и управляемых обществ энергокомпании. Энергетики готовы оперативно выехать на место проведения ЕГЭ в случае возникновения внештатной ситуации.

В энергокомпании также отметили, что в дни выпускных испытаний отменены все плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение пунктов приема экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU