2019-05-31T11:48:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель такси разбился в аварии

Другой автолюбитель с тяжёлыми травмами попали в больницу
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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Под Невинномысском произошла серьёзная авария: водитель Daewoo Nexia на повороте не пропустил «Ладу Весту» и машины столкнулись на высокой скорости. Подробности аварии сообщили «КП - Севеврный Кавказ» в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла 30 мая недалеко от Невинномысска. Предварительно, виновником аварии был водитель такси Daewoo. К счастью, в момент аварии в машине не было пассажира, но для автолюбителя ошибка стала роковой.

— На месте происшествия скончался водитель Daewoo — 65-летний житель Невинномысска. 23-летний водитель «Весты», житель Ставрополя, был госпитализирован с переломом таза, — говорится в сообщении.

После проверки оказалось, что в последние два года оба автолюбителя многократно нарушали правила дорожного движения. После экспертиз сотрудники Госавтоинспекции определят степень вины участников аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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