В Грозном перестанут существовать Октябрьский и Ленинский районы
Кадыров анонсировал переименование нескольких районов города
Изменить размер текста:
В столице Чечни, как заявил глава республики Рамзан Кадыров на открытии нового микрорайона в селе Знаменское, переименуют несколько районов. Кадыров считает, что улицы должны хранить память народных героев, выдающихся людей, работников культуры, общественников.
- В скором времени будут переименованы 4 района в Грозном. Мэрия Грозного уже выдвинула соответствующую инициативу. Названия Старопромысловский, Ленинский, Октябрьский и Заводской будут изменены, - уточнил Рамзан Кадыров.
Также чеченский лидер анонсировал переименование некоторых сел.
ИСТОЧНИК KP.RU