В Грозном перестанут существовать Октябрьский и Ленинский районы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-31T13:52:28+03:00

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В столице Чечни, как заявил глава республики Рамзан Кадыров на открытии нового микрорайона в селе Знаменское, переименуют несколько районов. Кадыров считает, что улицы должны хранить память народных героев, выдающихся людей, работников культуры, общественников.

- В скором времени будут переименованы 4 района в Грозном. Мэрия Грозного уже выдвинула соответствующую инициативу. Названия Старопромысловский, Ленинский, Октябрьский и Заводской будут изменены, - уточнил Рамзан Кадыров.

Также чеченский лидер анонсировал переименование некоторых сел.

ИСТОЧНИК KP.RU