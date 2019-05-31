На шоу Галкина выступят дети из Ставрополя

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-31T16:18:17+03:00

Маленькие Ева и Тимур стали участниками программы "Лучше всех"

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Двое маленьких ставропольцев приняли участие в шоу Максима Галкина "Лучше всех". Перед телезрителями юные танцоры Ева Шевченко и Тимур Гаджиев выступят 2 июня в 19:25 часов.

- Дети уже не раз становились победителями и призерами крупных российских и международных соревнований по хип-хопу и паппингу. Ребята практически каждый день проводят в танцевальном зале, оттачивая технику движений с тренерами Алиной Череватовой и Валерией Комышевой, - уточнили в городской администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU