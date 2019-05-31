Районный глава Дагестана избил человека и попал под следствие

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-31T17:34:16+03:00

Шамиль Магомедов напал на мужчину за то, что тот пришел раньше него в кабинет контрольно-счетной палаты

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В Дагестане завели уголовное дело против главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Чиновника привлекли по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР республики, районный глава позволил себе нагрубить, а потом даже избить местного жителя.

- Следствием установлено, что 14 ноября 2018 года Магомедов, при проверке трудовой дисциплины сотрудниками районной администрации зашел в служебный кабинет контрольно-счетной палаты муниципалитета. Там с сотрудником беседовал 28-летний местный житель. Глава муниципального района в грубой форме потребовал мужчину покинуть помещение и не мешать работать, на что последний отказался. Тут разгневанный Магомедов нанес ему множество ударов по лицу и голове, причинив повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью, - пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас проводится закрепление всех собранных доказательств, указывающих на вину госслужащего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU