В Ингушетии силовики накрыли подпольщиков, подделывающих документы нелегалам
У преступников нашли фальшивые свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, заключении брака и прочее
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В Ингушетии сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая занималась подделкой документов для нелегальных мигрантов. "Подпольщики" использовали фиктивные свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, заключении брака - все это при обысках нашли и изъяли силовики.
Также во время операции была обнаружена оргтехника - ее использовали также для подделки документов, свидетельствующих о легальном нахождении иностранцев в России.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции", - добавили в пресс-службе МВД Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU