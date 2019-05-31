В Ингушетии силовики накрыли подпольщиков, подделывающих документы нелегалам

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-31T18:34:09+03:00

У преступников нашли фальшивые свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, заключении брака и прочее

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая занималась подделкой документов для нелегальных мигрантов. "Подпольщики" использовали фиктивные свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, заключении брака - все это при обысках нашли и изъяли силовики.

Также во время операции была обнаружена оргтехника - ее использовали также для подделки документов, свидетельствующих о легальном нахождении иностранцев в России.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции", - добавили в пресс-службе МВД Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU