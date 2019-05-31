Раньше срока в ставропольском селе Прикумское появится спортплощадка

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-31T19:13:16+03:00

Первые матчи по мини-футболу и теннису можно провести уже в июне

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В селе Прикумское Ставропольского края на 4 месяца раньше срока появится спортивная площадка. Как отмечают в администрации Минераловодского городского округа, уже в июне там можно будет провести первые матчи по мини-футболу и большому теннису.

- Как отмечают в подрядной организации, по состоянию на 31 мая завершены основные работы - подготовка площадки под покрытие резиновой крошкой и установка металлических ограждений. В течение ближайших пару недель планируются непосредственно укладка самого спортивного покрытия, установка спортивного инвентаря для игр в мини-футбол, гандбол, стритбол, волейбол и большой теннис, а также проведение на территорию комплекса освещения, - сказали в ведомстве.

Поэтому датой введения в эксплуатацию станет 12 июня, а незапланированный ранее октябрь 2019 года.

Напомним, что объект построили в рамках программы поддержки местных инициатив за 4 млн рублей из бюджетов разного уровня и еще порядка 500 тысяч рублей от местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU