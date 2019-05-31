Руководителю макрорегиона Северный Кавказ Почты России присвоили почетное звание

СЕГОДНЯ 21:17 2019-05-31T21:17:38+03:00

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Приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова директору макрорегиона Северный Кавказ Почты России Сергею Муратову присвоено звание «Мастер Связи». Нагрудный знак и удостоверение Муратову вручил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В системе почтовой связи Сергей Муратов работает с февраля 2003 года. До 2015 года он возглавлял Управление федеральной почтовой связи по Ставропольскому краю, а после создания макрорегиона Северный Кавказ, включившего в себя филиалы почты 9 регионов России, стал директором макрорегионального управления.

"Мастер связи" — звание для особо отличившихся работников и руководителей при строительстве, ремонте, добросовестной длительной работе в отраслях связи и телекоммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU