В Дагестане, Чечне и Ингушетии перенесли сдачу ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-01T11:41:15+03:00

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Сдачу Единого государственного экзамена в Чечне, Дагестане и Ингушетии перенсли на конец июня. Школьники приступят к аттестации в резервные дни. Такое решение приняли в Рособрнадзоре.

- Экзамены основного периода ЕГЭ-2019, выпадающие согласно расписанию государственной итоговой аттестации на дни празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-Байрам, будут перенесены на резервные сроки, - говорится в сообщении пресс-службы.

В Дагестане дни празднования Ураза-Байрам - 5, 6 и 7 июня. В эти дни выпускникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранным языкам - письменную и устную части. Новая дата проведения экзаменов - 27 и 28 июня. ЕГЭ по физике перенесен на 18 июня. ОГЭ выпускники девятых классов также сдадут в резервные дни, по математике - 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU