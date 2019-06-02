В Дагестане произошло ДТП с автобусом: двое погибших, пять пострадавших

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-02T10:32:16+03:00

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Страшная авария с автобусом произошла в Дагестане накануне, 1 июня. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, примерно 16:20 часов на 217 км трассы "Астрахань-Махачкала" ему на встречу вылетела легковушка "ВАЗ-2112" под управлением 32-летнего водителя родом из поселка Белиджи Дербентского района. За рулем автобуса находился также 32-летний мужчина, но из Астрахани. ДТП унесло жизни обоих водителей.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ-2112" от полученных повреждений скончался на месте, а водитель автобуса с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось, - комментируют в ведомстве. - Еще пять пострадавших пассажиров автобуса доставлены в Кочубейскую Медико-санитарную часть.

Все обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты.

Страшная авария с автобусом произошла в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU