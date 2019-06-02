Пьяный ставрополец угнал большегруз, чтобы "просто покататься"

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-02T11:48:13+03:00

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В Александровском районе Ставропольского края полицейские раскрыли угон большегруза. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МВД региона, к полицейским пришел местный житель села Северного, хозяин, который и рассказал, что из ангара украли его грузовой автомобиль.

Информацию об угоне сразу передали всем дежурным экипажам, и через некоторое время сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из улиц Северного КамАЗ под управлением местного жителя.

- По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, - говорят в ведомстве. - В отделе полиции выяснилось, что автомашиной завладел знакомый потерпевшего - 28-летний гражданин, ранее пять раз судимый за кражи. Он пояснил, что решил взять автомобиль просто покататься.

Грузовик уже вернули законному владельцу.

- Помимо десяти суток административного ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "угон", - добавили в МВД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU