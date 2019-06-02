В Дагестане жителям необоснованно начислили 2 млн рублей долга за газ

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-02T14:07:48+03:00

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В Избербаше (Дагестан) начальника территориального управления энергосбытовой компании города обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, местным жителям за несколько месяцев насчитали в общей сложности больше 2 млн рублей долга за фактически не потребленный газ.

- Сотрудники республиканского Управления экономической безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками УФСБ России по Дагестану установили, что 47-летний житель Избербаша, являющийся начальником территориального управления энергосбытовой компании города, в сговоре с другими должностными лицами этой же компании, с августа по сентябрь 2018 года необоснованно произвел начисления в сумме 2 153 285 рублей на лицевые счета местных абонентов за фактически не потребленный газ, - уточнили в ведомстве.

Полицейскими собран материал для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU